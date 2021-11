Lappeenrannan teatterinjohtaksi on valittu Helka-Maria Kinnunen – valinta tehtiin äänestyksen jälkeen arpomalla

Helka Kinnunen on Kajaanin kaupunginteatterin johtaja. Hän on näyttelijä, lausuja, käsikirjoittaja ja tutkija. Hän on työskennellyt useissa Suomen teattereissa ja erilaisissa ryhmissä sekä esimerkiksi Yleisradiossa, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa ja Metropolia Ammattikorkeakoulussa. Hän on toiminut myös Suomen Lausujain Liiton puheenjohtajana.