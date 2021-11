Euroopassa koronatartunnat ovat edelleen nousussa, vaikka rajoituksia on monessa maassa kiristetty uudelleen

Lista on turhauttavan pitkä: tartuntakäyrät nousevat Suomen ohella Irlannissa, Tanskassa, Hollannissa, Belgiassa, Unkarissa, Tšekissä, Slovakiassa, Itävallassa, Puolassa, Sloveniassa, Kroatiassa, Kreikassa ja Saksassa.

Sen sijaan esimerkiksi Baltiassa käyrä on kääntynyt hitaasen laskuun marraskuun alun jälkeen, vaikka ilmaantuvuus on edelleen suuri.

Nainen ja mies katselivat donitsikaupan kylttiä Berliinissä maanantaina. Kyltissä on kerrottu alueellisista koronarajoituksista, Berliinissä alettiin jo maanantaina vaatia ravintoloiden sisätiloissa joko täyttä rokotesarjaa tai todistusta hiljattain sairastetusta koronasta.

Vuoden takaiseen tilannetta ei voi suoraan verrata, koska nyt kaksi kolmasosaa EU-maiden väestöstä on saanut kaksi rokoteannosta. Tartunnat nousivat silloin kuten nytkin sään kylmetessä.

– Ihmiset pakkautuvat enemmän sisätiloihin ja heillä on enemmän kontakteja, selitti projektipäällikkö Anna Katz.

Kaksi kolmasosaa EU-kansalaisista rokotettu

EU- ja Eta-maiden alueella keskimäärin 65 prosenttia koko väestöstä (lapset mukaanlukien) on saanut täydet kaksi koronarokotetta. Monessa maassa rokotusaste nousee enää vain hitaasti.

Suomessa luku on 72 prosenttia, mikä on linjassa muiden Pohjoismaiden kanssa: Ruotsissa ja Norjassa rokotuskattavuus on hieman alhaisempi, Tanskassa ja Islannissa hieman korkeampi.