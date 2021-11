Tuntematon sähköautovalmistaja Rivian ponkaisi markkina-arvolistauksessa jo Teslan puskuriin – sähköautohype on kasvanut hurjiin mittasuhteisiin

Sähköautovalmistaja Teslan puskuriin on markkina-arvolla mitattuna noussut tuiki tuntematon yhdysvaltalainen Rivian. Hetken Rivian on ollut arvokkaampi yhtiö kuin vaikkapa Volkswagen, vaikka valmistettujen autojen määrä on vielä vähäinen ja liikevaihto on nolla.

Rivianin valmistama R1S-sähköauto New Yorkin kansainvälisessä autonäyttelyssä huhtikuussa 2019. Kuva: Atilgan Ozdil / AOP