Lapin erämaassa kaira soi yötä päivää – ympäristön suojeluun tähtäävästä kaivoslaista neuvotellaan valtavassa ristipaineessa

Kairakone kuumenee yleensä talouden tahtiin, ja juuri nyt kysyntää on poikkeuksellisen paljon. Metallien hinnat ovat korkealla ja maaperän rikkaudet kannattaa kartoittaa.

– Nyt on vastaavanlainen tilanne, että kysyntä on tosi kovaa. Noh, toivotaan, että se jatkuu. Tällä hetkellä tilanne on se, että kaikki eivät saa mitä haluavat, Niskakangas kertoo puhelimitse Ylelle.