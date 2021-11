Kanadassa tuhansia sotilaita on valmiudessa lähtemään tulvien ja mutavyöryjen runnomaan Brittiläiseen Kolumbiaan

Kanada on lähettämässä virka-apuna satoja sotilaita auttamaan evakuoinneissa Brittiläisen Kolumbian rannikolla, jossa rankkasateiden aiheuttamat tulvat ovat johtaneet hätätilan julistamiseen. Armeijan on määrä auttaa muun muassa evakuoinnissa. Tyynenmeren rannikolla sijaitsevaan provinssiin on julistettu hätätila.