Lukiolaisten koulukuva kertoo kaiken tästä ajasta – Maskinaamat herättävät hilpeyttä isässä: "Kuva tuntui koomiselta"

Kyseessä on perheen lukiolaispojan luokkakuva.

– Herättää hilpeyttä vanhemmissa. Tieto maskeista tuli etukäteen, mutta en uskonut. Se kuulosti niin hassulta. Miksi otetaan kuva, jossa kaikkien kasvot on peitettynä.

Schoultzin perheessä on esikoululainen, alakoululainen ja kolme lukiolaista. Muiden lasten ryhmäkuvat on otettu ilman maskia, vaikka osa kuvista on otettu maskisuosituksen ollessa voimassa.