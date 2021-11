Ilmastokriisiä ja kansantauteja voi torjua samoilla keinoilla – Suomen ensimmäisen Planetary Health -lääkärin työhön kuuluvat myös ympäristöasiat

Lahden seudulla alkaa ensi vuonna ympäristö- ja terveysohjelma, jolla on kovat tavoitteet. Kansantautien ilmaantuvuuden kasvu on tarkoitus pysäyttää ja samalla tehdä töitä ilmaston lämpenemisen ja luontokadon hidastamiseksi. Luontoaskel terveyteen -ohjelman (siirryt toiseen palveluun) taustalla on ajatus, että taistelua kansantauteja ja ilmastokriisiä vastaan tulee käydä yhteisin asein.