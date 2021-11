Katso suorana klo 16 alkaen: Finlandia-ehdokkaat ja asiantuntijat keskustelevat kirjallisuuspalkinnosta Jyväskylän Kirjamessuilla

Kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon saajaksi on ehdolla kuusi kirjailijaa. Paneelikeskustelussa on mukana kaksi ehdokasta: Matias Riikonen ja Joel Elstelä .

Paloviita on Rosebud Bookin toimitusjohtaja ja hänet palkittiin Rakkaudesta kirjaan -palkinnolla Helsingin Kirjamessuilla lokakuussa. Carlson on Finlandia-palkinnon takana olevan Kirjasäätiön hallituksen puheenjohtaja ja WSOY:n kustantaja.

32-vuotias Riikonen on julkaissut jo neljä kehuttua teosta. Uusin kirja Matara kertoo poikajoukon leikistä, joka on hyvin säänneltyä ja kurinalaista. Matarassa leikki on hyvin vakava asia.