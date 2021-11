Vuoden 2021 Savonia-ehdokkaat on julkistettu – kuusi kirjaa kisaa 12 000 euron palkinnosta

Kuopion kaupungin kirjallisuuspalkinnon saajaksi on ehdolla kuusi teosta. Kuopion kaupunginhallituksen nimeämä raati valitsi kirjat, joista lopullinen palkinnon saaja paljastetaan joulukuun alussa.

Palkinnon suuruus on 12 000 euroa.

Ehdokkaiden joukossa on niin kasvutarinoita, seikkailua kuin psykologista jännitystä, ja niissä liikutaan niin nykyajassa kuin menneessä. Yksi teoksista on novellikokoelma. Osa ehdolla olijoista on jo aiemmin saanut Savonia-palkinnon.