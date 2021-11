Nuorisosäätiön ex-johtajille Aki Haarolle ja Perttu Nousiaiselle useita rikossyytteitä

Syytteitä on nostettu myös useita Nuorisosäätiön kanssa liiketoimia tehneitä henkilöitä kohtaan.

– Samaan kokonaisuuteen liittyen syytteitä on nostettu myös avunannosta törkeään lahjomiseen elinkeinotoiminnassa, törkeään kavallukseen ja törkeään kirjanpitorikokseen Virossa toiminutta suomalaista liikemiestä vastaan sekä törkeästä rahanpesusta kahta muuta henkilöä vastaan, todetaan syyttäjälaitoksen tiedotteessa.

Tapaukseen liittyvät yksityiskohdat tulevat julkiseksi vasta, kun asiaa on käsitelty ensimmäisen kerran käräjäoikeudessa. Kaikki syytteen saaneista henkilöistä ovat kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin.

Syyttäjä: Lahjuksia myös toiselta rakennusliikkeeltä

Osa rikosepäilyistä kaatui

Poliisi on tutkinut Nuorisosäätiöön liittyvä rikosvyyhtiä vuodesta 2016. Ylen MOT-toimituksen mukaan tutkinta käynnistyi, kun poliisi alkoi selvittää Nuorisosäätiön johtajien saamia lahjukseksi epäiltyjä rahasummia.

Sittemmin rikostutkinta on laajentanut Suomen oloissa poikkeuksellisen laajaksi. Poliisi on epäillyt rikoksesta pariakymmentä henkeä. Heidän joukossaan on ainakin kolmen maan kansalaisia.