"Poliisi toi meidät hotellista väkisin" – Ylen kirjeenvaihtaja tapasi Minskin lentokentällä vastahakoisia Irakiin palaajia

Myös Valko-Venäjän kanta on, että siirtolaisten paluu Irakiin on vapaaehtoinen.

No, no Iraq!

– Kaksi naista kertoi minulle, että Valko-Venäjän poliisi oli hakenut heidät väkisin hotellista ja tuonut kentälle. Useat muutkin ilmaisivat, että eivät halua palata, esittivät passin repimistä tai sanoivat "No, no Iraq", sanoo Mikkonen.

Myös Mikkosen haastattelemat kaksi kurdimiestä sanoivat, että heidät pakkopalautetaan Erbiliin, joka on Irakin kurdialuella. Hekin kertoivat Valko-Venäjän poliisin ottaneen heidät kiinni hotellissa ja tuoneen lentoasemalle.

Toinen haastatelluista kurdeista myöntää, että he palaavat Irakiin, koska ei jäänyt muita vaihtoehtoja.

Hän sanoo, että Valko-Venäjän poliisi kohtelee ihmisiä erittäin huonosti, eivätkä he päässeet EU:n alueelle sen paremmin Liettuan kuin Puolankaan suunnalla.

– Ei jäänyt vaihtoehtoja. Täällä on tosi kylmää, emmekä pääse etenemään. Muuten en palaisi takaisin mistään hinnasta, sanoi Khogir Rehman kirjeenvaihtaja Mikkoselle Minskin lentoasemalla.

Bussikyydit kentälle

– Tämä on selvästi ohjattua, palautettavia on tuotu linja-autoilla kentälle, kertoo Mikkonen. Hänen haastattelemansa Irakin konsuli kiittelee yhteistyötä Valko-Venäjän viranomaisten kanssa.

Mutta moniko on haettu hotellista ja pakotettu lennolle, on epäselvää. Mikkonen uskoo, että vaikka lento Irakiin ei useimpia koneeseen nousseita miellytä, on kotiinpaluu kuitenkin saattanut olla monen mielestä parempi vaihtoehto kuin jäädä Valko-Venäjälle.