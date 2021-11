Pelastusalan epäkohtia kitketään laajalla rintamalla: häirintään tarkoitus puuttua heti ja naispelastajat saavat omat vaatteet

Pelastusalalla on edessä iso työ tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Sisäministeriön laajan selvityksen mukaan pelastusalalla on epätasa-arvoisuutta esimerkiksi palkkauksessa, varusteissa, vaatetuksessa, työoloissa ja esteettömyydessä.

– Pelastusala on miehinen, ja sen normit on rakennettu miesten mukaan, sanoo selvitystyön tasa-arvo ja yhdenvertaisuuskoordinaattori Mira Leinonen .

– Naispelastajille ei ole edes hankittu naisten mitoituksella olevia työvaatteita, vaikka niitä on olemassa.

Myöskään raskausaikaa ei ole juuri huomioitu pelastusalan tehtävissä aiemmin. Raskaus on voinut tietää merkittävää tulojen alentumista, jos pelastustehtävissä työskennellyt henkilö on siirretty toisiin tehtäviin.

– Pelastusalan työntekijöiden tuloista 41 prosenttia koostuu lisistä, jotka raskaana oleva on menettänyt, kun hänen tehtäviään on muutettu, Leinonen sanoo.

Häirintään puututaan ensimmäisenä

Pelastusalan tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden selvittäminen aloitettiin keväällä 2020. Sen perusteella on laadittu toimintaohjelma, jolla epäkohtia pyritään korjaamaan.

Osa toimista on otettu jo käyttöön. Esimerkiksi alalla ilmenevää häirintää pyritään kitkemään nopeasti, sanoo pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka .

Pelastusalalla naisten osuus kokoaikaisista, täyspalkkaisista on vain 13 prosenttia. Pelastustoimessa työskentelee myös hyvin vähän maahanmuuttajataustaisia henkilöitä.

– On tärkeää, että me näytämme siltä miltä väestömme näyttää, sillä sitä kautta meillä on jo itsellämme ymmärrys siitä, että minkälaisia palveluita koko väestö tarvii.