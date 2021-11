Onko rokottamattomuus syy rajoittaa elämää vai onko se syrjintää? Näin vastaavat eettisyyteen perehtynyt filosofi ja yhdenvertaisuusvaltuutettu

Koronarajoitusten oikeudenmukaisuuden pohtiminen on jälleen pinnassa, kun Etelä-Suomen aluehallintovirasto ilmoitti eilen torstaina uusista rajoituksista Uudellemaalle. Osa rokottamattomista ihmisistä pitää rajoituksia ja rokotepassin vaatimista syrjintänä.

Filosofisesta näkökulmasta kysymys on siitä, onko rokottamattomuus riittävän hyvä syy sulkea ihmisiä pois tietynlaisesta toiminnasta? Tai onko se, että on ottanut rokotuksen riittävän hyvä syy suosia ihmisiä joidenkin asioiden suhteen?

Helsingin yliopiston käytännöllisen filosofian professoria Antti Kauppista on perehtynyt työssään eettisiin kysymyksiin. Hän pitää uusia rajoituksia hyvin perusteltuina, koska niillä pyritään vähentämään muille aiheutuvaa riskiä ja yhteiskunnallista haittaa. Rajoitukset koskevat vain tilaisuuksia, jotka aiheuttavat korkean terveysriskin.

Oikeutta mennä esimerkiksi ravintolaan voi pitää palkintona siitä, että on ottanut rokotuksen.

– Yksi rinnastus on se, että jos talkoosaunaan tuppaa sellainen, joka ei ole osallistunut itse talkoisiin, vaikka olisi voinut, niin silloin talkoolaisilla on oikeus katsoa häntä pitkään, Kauppinen vertaa.

Myöskään yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman ei näe kansalaisten samanarvoisuuden vaarantuvan rajoitusten vuoksi, sillä lähes kaikilla on mahdollisuus käydä ottamassa rokotus.

– Rokotukset ovat ilmaisia, siinä mielessä tilanne on yhdenvertainen. Sitten on olemassa henkilöitä, jotka eivät voi terveyssyistä ottaa rokotusta, ja heitä me suojelemme sillä, että mahdollisimman moni muu ottaa rokotuksen.