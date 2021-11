Sadat tuhannet nuoret osaajat haluavat Intiasta ulkomaille – IT-johtaja: “Suomen pitäisi ottaa intialaisia töihin, koska olemme ahkeria”

CHANDIGARH Intian pohjoisosassa Punjabin osavaltiossa on paljon koulutettuja nuoria, jotka haaveilevat muutosta länsimaihin paremman elämän toivossa.

Yksi heistä on Kamal Sandhu . Hän asuu osavaltion pääkaupungissa Chandigarhissa, mutta suunnittelee muuttoa Kanadaan ensi vuonna.

Sandhu on luonut päämäärätietoisesti uraa johtajana Genpactilla, joka on kansainvälinen IT-alan yritys. Kanadassa on miehen mukaan tarjolla paremmat uramahdollisuudet.