Taikatempuissaan usein epäonnistuva Herra Höplä kohtaa lapsipotilaita sairaalassa: “Ei esiintyjä voi kyynelehtiä”, sanoo Jari Siljamäki

Komiikka, mimiikka, sanaton teatteri ja klovneria leimaavat Siljamäen koko uraa. Hän ryhtyi päätoimiseksi esiintyjäksi 1990-luvulla. Esiintymisten ohella hän on myös kouluttanut sekä kirjoittanut klovnerian käsikirjan. Komiikka on hänelle intohimo.

Siljamäki suuntaa esityksensä lapsille ja perheille. Tunnetuin hänen hahmoistaan on klovni Dodo, joka on vuosikymmenten aikana esiintynyt vähintään tuhat kertaa. Klovni Dodo on sanaton hahmo, joka tarvitsee tilaa ja toimii tästä syystä parhaiten suurilla lavoilla.