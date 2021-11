Yhdysvalloissa aletaan tutkia Instagramin markkinointia lapsille – "Aidosti uhkaavat fyysistä ja henkistä terveyttä"

Yhdysvalloissa useiden osavaltioiden yhteenliittymä ilmoitti torstaina alkavansa tutkia Instagram-kuvapalvelun omistavan Metan toimia sovelluksen markkinoinnissa lapsille. Taustalla on epäily siitä, että yhtiö ei huomioi toimissaan palvelun mahdollisia haittavaikutuksia, vaikka on niistä hyvin tietoinen.

Tietovuodon myötä julki tulleet sisäiset dokumentit osoittavat, että Metan johto tuntee ja tunnistaa Instagramin aiheuttamat riskit teini-ikäisten hyvinvoinnille. Facebookista nimensä Metaksi vaihtaneelle yhtiölle mainekriisi on yksi sen historian vakavimmista.

– Facebook, nyt Meta, on epäonnistunut nuorten suojelemisessa alustoillaan ja sen sijaan päättänyt olla huomioimatta tai joissain tapauksissa panostaa tunnettuihin manipulointikeinoihin, jotka aidosti uhkaavat fyysistä ja henkistä terveyttä, käyttäen lapsia hyväksi tavoitellakseen voittoa, Massachusettsin osavaltion oikeusministeri Maura Healey toteaa lausunnossa.

Selvityksessä on mukana osavaltioiden korkeimpia oikeusviranomaisia muun muassa New Yorkista, Coloradosta ja Kaliforniasta. Tavoitteena on selvittää esimerkiksi Metan keinoja pyrkiä lisäämään nuorten käyttäjien Instagram-vierailujen määrää ja kestoa sekä toimien mahdollisia haittavaikutuksia.