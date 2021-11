Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin palkkakiista etenee syyteharkintaan – kolmella nimikkeenä virkavelvollisuuden rikkominen

Poliisi on siirtänyt Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten palkkakiistan vastuullisten henkilöiden rikostutkinnan syyttäjälle syyteharkintaan.

Kolmen ihmisen osalta on tutkittu virkavelvollisuuden rikkomista.

Rikoskomisario, tutkinnanjohtaja Christian Blomqvist Kaakkois-Suomen poliisilaitokselta ei tarkenna, kenestä on kyse.

Syyttäjältä on tullut poliisille myös lisätutkintapyyntö, joka on kesken. Tätäkin on tutkittu virkavelvollisuuden rikkomisena.