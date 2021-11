Intian pääministeri antoi periksi raivostuneille maanviljelijöille – kiistellyt maatalouden uudistukset perutaan

Intiassa maan pääministeri Narendra Modi on pitkään jatkuneen kiistan jälkeen perunut kaavaillut maatalousuudistukset.

Mistä uudistuksessa oli kyse?

Uudistuksen taustalla on Intian maataloussektorin tehottomuus. Yli puolet Intian lähes 1,4 miljardista asukkaasta työskentelee maatalouden parissa, mutta maatalouden osuus maan bruttokansantuotteesta on vain 15 prosenttia.

Enemmistö taloustieteilijöistä ja asiantuntijoista on sitä mieltä (siirryt toiseen palveluun) , että Intian maataloussektorin pitää uudistua.

Ylen helmikuussa haastatteleman intialaisen tutkijan ja maataloudesta kirjoittavan aktivistin Uma Shankari Narenin mukaan 80 prosenttia Intian viljelijoistä on pientilallisia.

Järjestelmä on suojannut maanviljelijöitä maailmankaupan arvaamattomilta muutoksilta muun muassa hinnoissa ja kysynnässä, mutta samalla edesauttanut sitä, että maanviljelys on Intiassa monella mittarilla tehotonta ja sen tuottavuus on matala.