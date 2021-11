Miltä tuntuu myrsky tai maanjäristys? Heurekassa videotaide vie katastrofien keskelle ja paljastaa mullistusten yllättävän kauneuden

Myrskyä simuloiva tila on yksi tiedekeskus Heurekan Katastrofien keskellä -näyttelyn neljästä huoneesta, joihin on simuloitu äänen ja videotaiteen avulla luonnonkatastrofeja: metsäpaloa, tulvaa ja maanjäristystä. Perimmäisenä ideana on moniaistinen immersio: katsoja voi upottautua katastofien sisälle.