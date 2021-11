Työoikeuden ekspertti: Koronapassi työpaikoille voidaan säätää helposti – hoitajien Superin mukaan rokotepassi voi panna hoitokotien ovia säppiin

Työoikeuden emeritusprofessori Seppo Koskisella on napakka ratkaisu siihen, miten työpaikoille voitaisiin helposti saada käyttöön koronapassi.

– Vallan yksinkertainen keino: Koronapassitieto on terveydentilatieto. Tehdään yksinkertaisesti niin, että lisätään yksityisyyden suojaa työelämässä käsittelevään lakiin (siirryt toiseen palveluun) työnantajalle oikeus käsitellä terveydentilatietoja silloin, kun se on välttämätöntä työturvallisuuden toteuttamiseksi. Pelkästään tämä lisäys riittää.

Koskisen mukaan lakia on tähän mennessä mietitty niin sanotusti nollapohjalta.

Työpaikkojen rokotuspassin on pelätty loukkaavan yhdenvertaisuutta ja puuttuvan rajoittavasti ihmisen perusoikeuksiin.

– Rokotustiedot ovat terveydentilatietoja. Työelämän osalta yksinkertaisinta on liittää oikeutus lakiin yksityisyydensuojasta työelämässä. Laissa on valmiina kaikki muukin tarvittava: Miten ja ketkä saavat käsitellä tietoja, ketkä valvovat ja mitä seuraamuksia tulee, jos lakia rikotaan.

Koronapassi työelämän turvallisuuden takuuna?

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on ehdottanut koronapassin käytön laajentamista sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijän rokotestatuksen tarkistamiseen. THL on jo aiemmin pitänyt ongelmallisena sitä, ettei koronarokotetta ole mainittu laissa influenssarokotuksen tavoin.

Jo olemassa oleva laki pitää sisällään myös työn hakemisen ja työnhakijat. Se on myös jo koeponnistettu perustuslaillisesti.

–Se koskee sekä yksityistä että julkista sektoria. Lisätään oikeutus lakiin, joka on jo aikoinaan käynyt perustuslakikäsittelyn läpi. Laki perustuu myös EU:n tietosuoja-asetukseen. Tässäkin mielessä on turvallista ottaa säännös juuri tähän lakiin.

Super: Koronapassi ei ratkaise mitään, vaan voi aiheuttaa uusia ongelma

Rokottamattomia on pidetty hoitoalalla, varsinkin vanhustyössä, uhkana ja vaarallisten tartuntaryppäiden levittäjinä. Hoitajien ei tarvitse nykysäännösten mukaan kertoa rokotuksistaan työnantajalle.

– Lähihoitajissa korostuu se, että maahanmuuttajatataustaiset hoitajat eivät ota rokotteita. Heitä on lähihoitajissa paljon. Rokotepassi voisi aiheuttaa ongelmia siten, että kun hoitokodeissa ei olisi enää tarpeeksi rokotettuja hoitajia, hoitopaikkoja jouduttaisiin sulkemaan.

Muualla maailmassa esimerkiksi Italiassa työpaikoilla on vaadittu koronapassia tai negatiivista koronatestia jo jonkin aikaa, ja New Yorkissa rokottamattomia työntekijöitä on lomautettu.