Legendaarinen leikkibussi oli jo matkalla kaatopaikalle, mutta kuski tekikin käännöksen – nyt bussi ottaa uudenveroisena taas kyytiin

Antti Jyrkilä on nyt käytännössä koko Kotkan sankari: hän pelasti Sibeliuksenpuiston kuuluisan leikkibussin ja korjasi sen. Bussi tuotiin toissapäivänä torstaina Kotkan Kauppatorille.

Vihreäkeltainen leikkibussi on osa monen kotkalaisen lapsuutta ja vanhemmuutta.

Nyt torilla, missä sitten?

– Tässä kunnostuksessa on ollut vahvasti kaksi teemaa. Toinen on se, että saadaan lapsille taas tärkeä leikkipaikka takaisin. Toinen on Onni Vilkkaan historia.