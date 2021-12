Suomessa on huostaanotettuja lapsia, joiden sijoituspaikka vaihtuu kymmeniä kertoja – Lauri, 12: "Toivon, että seuraavassa mulle ollaan kilttejä"

Kodin ulkopuolelle sijoittamisen tarkoituksena on turvata lapselle turvallinen kasvuympäristö. Jatkuva siirtyminen laitoksesta toiseen on vastoin tätä tavoitetta.

Laurin, 12, tarina: "Niitä muutoksia on vaikea käsitellä mielessä"

Kirkas pojan ääni kajahtaa keittiöstä. Ääni kuuluu Laurille , joka on halunnut laulaa yhden lempikappaleistaan kameralle. Se on Sannin versio Juha Tapion kappaleesta Kelpaat kelle vaan.

Päällisin puolin Lauri on aivan tavallinen 12-vuotias poika. Hän pitää kivien keräilystä ja kuvaa hölmöjä videoita Youtubeen. Mutta on myös toinen puoli.

– Kun on niin monta muutosta, niitä on vaikea käsitellä mielessä.

Joskus vaihdokset johtuvat nuoresta, joskus sijaishuoltopaikasta

Äsken THL kuuli yli 700 lasta ja lastensuojelun sosiaalityöntekijöitä lähes sadasta kunnasta. Tulos oli, että valtaosa sekä lapsista että ammattilaisista on tyytyväisiä. Esimerkiksi sosiaalityöntekijöiden mielestä alle yksi prosentti heidän vastuullaan olevista lapsista on tällä hetkellä sijoitettuna sijaishuoltopaikkaan, joka vastaa huonosti lapsen tarpeisiin.

Sijoituspaikan etsii lapselle sosiaalityöntekijä. Heidän kova työkuormansa on yleisesti tiedossa: yhdellä työntekijällä voi olla vastuullaan kymmeniä lapsia. Toinen ongelma on, että työntekijä ei saa riittävästi tietoa lastensuojelun yksiköistä.

Pinjan, 18, tarina: "Musta tuntuu, että se pallottelu on jättänyt jälkiä"

Yle haastatteli tätä juttua varten kahdeksaa sijoitettua lasta tai nuorta ja heidän vanhempaansa. He kertoivat, kuinka pallottelu yksiköstä toiseen on vaikuttanut.

– Musta tuntuu, että se on jättänyt jälkiä. Ehkä isoin on se, että on vaikea luottaa ihmisiin, sanoo 18-vuotias Pinja Heinsola .

Pinjan äiti on käynyt kahdessa huostaanotettujen lasten vanhemmille tarkoitetussa vertaistukiryhmässä. Niissä on aikuisia, jotka ovat tyytyväisiä – ja toisia, jotka eivät ole. Pinjan äidin mielestä tyytyväisiä on varsinkin niissä vanhemmissa, joiden lapsille on löytynyt hyvä, kestävä sijoituspaikka.