Minna Ruolanto maksoi kymppitonneja kodista, jota ei ikinä saanut – rocktähti Lauri Ylösen markkinoimat design-asunnot jyrättiin

Asunnoista piti tulla upeita. Isot ikkunat, hohtavan valkoinen julkisivu puukatoksella, miellyttävä asuinalue ja taivaanrannassa pilkottava meri. Kohteen design-suunnittelijana toimi The Rasmus -yhtyeestä tuttu Lauri Ylönen .

Rakentaminen lähti vauhdikkaasti käyntiin ja kuusi asuntoa nousi harjakorkeuteen asti. Nyt jäljellä on enää tyhjä, harmaa, kumpuileva tontti ja hiekkaan valuneita haaveita. Asunto-osakeyhtiö ajautui konkurssiin ja kaikki rakenteilla olleet kahdeksan asuntoa purettiin.

Minna Ruolanto sanoo, että pahasti mönkään mennyt asuntokauppa on ollut henkisesti raskasta. Hän toivoo, että uusien asuntojen ostajien suojaksi tehtyä RS-järjestelmää korjataan.

Rocktähden visiot houkuttivat

Haikkoonlammentien uudiskohde on yksi esimerkki rakennusyhtiö Siscon jälkeensä jättämästä kaaoksesta. MOT on uutisoinut nyt konkurssissa olevan Siscon vakavista ongelmista ja laiminlyönneistä laajasti aiemmin.

”Olen seurannut Lauri Ylösen tuotantoa aiemmin tv-ohjelmista ja tykästynyt hänen tapaansa suunnitella. Merkkihenkilö, jolla on nimeä, julkisuutta, silmää ja visiota. Siihen tykästyimme.”

– Olen seurannut Lauri Ylösen tuotantoa aiemmin tv-ohjelmista ja tykästynyt hänen tapaansa suunnitella. Merkkihenkilö, jolla on nimeä, julkisuutta, silmää ja visiota. Siihen tykästyimme, Pakarinen sanoi.

Uuden asunnon ostajan suojamekanismi petti

Haikkoonlammentien tapaus on esimerkki myös siitä, että uusien asuntojen ostajien suoja ei aina toimi aivan kuten sitä ostajille markkinoidaan. Kohde kuului niin sanottuun RS-järjestelmään, joka tulee vanhakantaisilta kuulostavista sanoista rahoituslaitosten suosittelema. Järjestelmän perusta onkin 1970-luvulta.

Tiivistetysti RS-järjestelmä on rakentamisvaiheessa asunnon ostavien suojaverkko, eräänlainen takuujärjestelmä. Asunto-osakeyhtiön perustajan, joka on yleensä rakennusliike, pitää asettaa ostajan suojaksi vakuuksia. Niiden tarkoitus on suojella asuntojen ostajia rakentajan konkurssitilanteessa.