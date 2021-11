Korkeasaareen on kotiutunut kaksi nuorta vesikkoa Tallinnan eläintarhasta – Suomen luonnossa vesikoita ei enää ole

Korkeasaaren eläintarhaan on kotiutunut kaksi nuorta vesikkoa, jotka on tuotu Suomeen Tallinnan eläintarhasta. Noin vuoden ikäiset uros ja naaras asuvat kumpikin omissa tarhoissaan lisääntymisaikaa lukuun ottamatta.

– Vesikkonaaraalle on aloitettu koulutus, jonka tavoitteena on ottaa eläimestä säännöllisesti pyyhkäisynäyte ja seurata hormonitasojen muuttumista. Naaras osallistuu koulutushetkiin innokkaasti, sillä palkintona on pieniä kalan- ja lihanpalasia, kertoo eläintenhoitaja Hanna Hohtovirta tiedotteessa. (siirryt toiseen palveluun)