Selvitys: Ensimmäinen tunnettu koronatartunta sittenkin kalatorilta – aiemman "nollapotilaan" hammasoperaatio sekoitti WHO:n päivämäärät

Maailman terveysjärjestö WHO:n johtama tutkijaryhmä selvitti alkuvuodesta koronapandemian alkuperää Kiinan Wuhanissa ja sen ympäristössä. Ryhmä haastatteli myös 41-vuotiasta kirjanpitäjää, jonka kerrotaan saaneen ensioireensa 8. joulukuuta 2019. Maaliskuisessa raportissaan WHO katsoi, että mies on ensimmäinen tiedossa oleva koronatapaus.

Tuoreen selvityksen mukaan tiedot kirjanpitäjän oireista on kerätty virheellisesti, ja tunnetusti ensimmäiset koronaoireet todettiin Huananin kalatorilla myyjänä toimineella naisella 11. joulukuuta 2019.

Hammasoperaatio aiheutti hämmennystä

WHO:n tutkijaryhmään kuulunut professori Peter Daszak kertoo The New York Timesin mukaan olevansa vakuuttunut siitä, että Worobey on oikeassa.