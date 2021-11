Salaliittoteoriat ja väärät ilmastoväitteet rehottavat – BBC kävi läpi eri kielillä tehtyjä Wikipedia-artikkeleita

Wikipedia riippuvainen vapaaehtoisista toimittajistaan

Väärää tietoa erityisesti ilmastonmuutoksen syystä

Ilmastotutkijat ovat todenneet, ettei väite pidä paikkaansa. Auringonpilkkujen vaikutus lämpenemiseen on enimmillään 0,1–0,2 astetta eli vain noin 10–20 prosenttia siitä, mitä ilmasto on jo lämmennyt. Sitäpaitsi auringonpilkkujen määrä on laskenut (siirryt toiseen palveluun) 1950-luvulta lähtien samaan aikaan, kun ilmaston lämpeneminen on vain kiihtynyt.