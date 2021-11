Tällainen yhtiö on nykyään Nokia, joka alkaa sponsoroida Tampereen areenaa

Kaikki Suomessa tietävät Nokian. Yritys nousi perjantaina Tampereen areenan nimisponsoriksi. Tulevien jääkiekon MM-kisojen pyhättönä toimiva areena on viralliselta nimeltään Nokia Arena.

Mutta millainen yhtiö Nokia on nykyään?

Ainakin yhä suuri ja globaali. Nokian liikevaihto oli viime vuonna 21,9 miljardia euroa ja se toimii noin 130 maassa. Yrityksellä on noin 92 000 työntekijää.

Nokia kertoo, että sillä on maailmanlaajuinen johtoasema kännykkäverkoissa ja kiinteissä verkoissa. Lisäksi se tarjoaa ohjelmistoja, palveluja ja teknologioita.

Mistä nimi Nokia tulee?

Nokian historia on pitkä, ja yhtiö teki alkuun aivan jotain muuta kuin kännyköitä tai verkkolaitteita.

Kännyköiden aika

Nokian pääjohtaja Jorma Ollila oli Suomessa pitkään ihailtu johtaja, mutta myöhemmin hän on saanut myös arvostelua osakseen valinnoistaan.

Huippuvuonna 2000 Nokialla oli Suomessa yli 24 000 työntekijää. Tätä nykyä jäljellä on tästä noin neljännes.

Nyt on nähtävillä käänne. Yhtiö on viime vuosina palkannut Suomessa enemmän kuin on irtisanonut.