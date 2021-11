Huomattava puute Satakunnan pelastuslaitoksen toiminnassa – kiireellisiin sammutustöihin lähetetään usein liian vähän henkilökuntaa

Satakunnan pelastuslaitoksen toiminnassa on havaittu huomattava epäkohta.

Liian pieniä ryhmiä

Kiireellisiin pelastustöihin on lähetetty pienempiä ryhmiä kuin pelastustoimen ohjeistama määrä eli yksi johtaja ja kolme pelastajaa. Aluehallintovirasto toteaa, että Satakunnassa on useita päätoimisesti miehitettyjä paloasemia, joilla on vähemmän henkilökuntaa.