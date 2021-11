Poliisi ei aloita esitutkintaa Onnikoti Omenapuun tapauksesta Hämeenlinnassa

Hämeen poliisi on ei aloita esitutkintaa Hämeenlinnassa sijaitsevan hoivakodin Onnikoti Omenapuun asukkaan kohtelusta. Poliisi on tehnyt esiselvityksen siitä, onko asiassa syytä käynnistää esitutkinta. Esiselvitys on koskenut Ylen MOT-ohjelman esiin nostamaa vaikeasti autistisen asukkaan kohtelua. Asian keskiössä on ollut kuva, missä ihminen on sidottuna tuoliin.