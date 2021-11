Antti Röngän kolumni: Nuori, älä seuraa unelmia

Paikka konfettisateessa ei enää vaikuta niin tavoitellulta kuin omassa teini-iässäni. Ehkä Hollywoodin maalaamat unelmat ovat väljähtyneet globaalien ongelmien rinnalla. Nuorilla on tärkeämpääkin tekemistä kuin jonottaa koelauluihin. Ja toisaalta Instagram ja TikTok ovat arkipäiväistäneet ja banalisoineet julkisuuden. Kuuluisuudessa ei ole enää itseisarvoista hohtoa, se on vain ammatti ammattien joukossa, keino saada kaupallisia yhteistöitä.

On hienoa, jos nuori sukupolvi saa rauhassa keskittyä johonkin oikeasti tärkeään ja merkitykselliseen. Tai vaikka omaan henkiseen hyvinvointiin. Niin sanottu keskinkertaisuus on maailman aliarvostetuimpia asioita; on mahdollista, että keskinkertainen elämä on parasta mahdollista elämää.