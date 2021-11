Jihadistinen terroriuhka Euroopassa on yhä korkealla, EU varautuu torjumaan sitä

Euroopassa on edelleen jihadistista uhkaa, vaikka äärijärjestö Isisin Islamistinen kalifaatti on kukistunut Syyriassa ja Irakissa. Isis rohkaisee verkossa voimakkaasti sekä kotikutoista radikalisoitumista että iskuja. EU:n terrorismin torjunnan koordinaattori Ilkka Salmi on Ykkösaamun suorassa haastattelussa klo 10.05 alkaen.

EU:n terrorismin torjunnan koordinaattori Ilkka Salmi Ykkösaamun vieraana