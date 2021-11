Saarikko: Keskusta ei tule olemaan mukana hallituksessa, jossa keimaillaan talousryhdin hylkäämisen kanssa

Keskustan puheenjohtajan, valtiovarainministeri Annika Saarikon mukaan keskusta ei tule olemaan mukana hallituksessa, jossa keimaillaan talousryhdin hylkäämisen kanssa. Hänen mukaansa sovitun menokehyksen horjuttaminen on hallituksen horjuttamista.

Saarikko sanoi keskustan puoluevaltuuston kokouksessa Rovaniemellä pitämässä puheessaan, että "sosialidemokraattien, vasemmistoliiton ja vihreiden joukoissa on aika lopettaa haaveilu yhteisen kehyssopimuksen rikkomisesta". Kaikki syyt kehysten avaamiselle koronan jälkeen ovat Saarikon mukaan tekosyitä.

– Valtiovarainministerinä vastuullani on ensi vuoden talousratkaisujen valmistelu. Se työ ensi kevään kehysriihtä varten on nyt aluillaan. Aion käydä tämän periaatteellisen keskustelun kaikkien hallitusryhmien puheenjohtajien kanssa vielä ennen joulua. En jää odottamaan jäiden lähtöä Kemijoesta, jos tästä on erimielisyyttä.