Vihreiden Iiris Suomela: Suomen on kiritettävä EU:n ilmastopolitiikkaa, ei jarrutettava

– Tämä on tärkeää, koska ilmastokriisin torjunta ei onnistu vain julkisella rahalla, vaan me tarvitaan kaikki, myös yritykset ja sijoittajat mukaan tekemään tätä muutosta, Suomela painotti.

Emma Kari hallitusyhteistyöstä: Välillä vähän kalistellaan, sen jälkeen sovitaan ja sitten mennään eteenpäin

Uuden ympäristö- ja ilmastoministerin Emma Karin (vihr.) mukaan on luonnollista, että hallituksessa erilaiset näkemykset välillä törmäävät, kun hallituksessa on viisi erilaista puoluetta, joilla kaikilla omat arvonsa ja painotuksensa.

– Me olemme tehneet isoja linjauksia yhdessä erityisesti ilmastokriisin pysäyttämiseksi, hiilineutraaliustavoitteessa, meillä on kovat työllisyystavoitteet, me olemme yhdessä sopineet jatkosta kehysten suhteen. Vihreät lähtee siitä, että yhdessä on sovittu ja sen mukaan mennään, se on selvä asia, Kari sanoi.