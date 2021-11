"Nolottaa, etten saanut avioliittoani toimimaan" – Adelen uusi 30-levy kertoo rankasta ajanjaksosta avioeron jälkeen

Adele One Night Only

Adele One Night Only -paluukonsertin yhteydessä laulaja kertoo avioerostaan ja siitä seuranneesta ahdistuksesta ja itsetutkiskelusta. Konsertti on laulajan ensimmäinen sitten vuoden 2017.

Adelen perjantaina ilmestynyt 30-levy on erolevy, mutta ei ehkä siinä merkityksessä, mitä ensin voisi kuvitella.

– Eroan oikeastaan itsestäni, hän kertoo One Night Only -konsertin taltionnissa.

Adele One Night Only on brittilaulaja Adelen paluukonsertti, joka taltioitiin Los Angelesin observatoriossa lokakuussa. Hän esittää taltionnissa kymmenen kappaletta, joista neljä on uudelta perjantaina julkaistulta 30-levyltä. Adelen edellisestä, 25-nimisestä albumista on kulunut jo kuusi vuotta.

One Night Only oli Adelen ensimmäinen konsertti sitten vuoden 2017. Sitä oli seuraamassa maailmantähtiä kuten Lizzo, Drake, James Corden ja Melissa McCarthy. Yleisössä oli myös Adelen 9-vuotias poika Angelo, joka näki äitinsä esiintymässä ensimmäistä kertaa.

Konsertin yhteydessä Adele antoi haastattelun talk show -tähti Oprah Winfreylle.

Winfreyn haastattelussa laulaja kertoi muun muassa avioerostaan, siitä seuranneesta itsetutkiskelusta ja painonpudotuksestaan.

Vaikeat tunteet oli kohdattava

Adele erosi puolisostaan Simon Koneckista vuonna 2018. Adele ja Conecki olivat yhdessä kahdeksan vuotta ja menivät naimisiin vuonna 2018. Samana vuonna liitto päätyi myös eroon.

– Minulla on ollut koko ikäni pakkomielle ydinperheestä, koska itselläni ei ole sellaista koskaan ollut, laulaja kertoo haastattelussa.

Laulajan isä jätti perheen, kun hän oli vasta 2-vuotias. Laulaja kertoo ymmärtäneensä vanhempana, että syynä oli alkoholi.

Adele kertoo haastattelussa päättäneensä jo nuorena, että kun hän saa lapsia, hän pitää perheen koossa. Hän kuitenkin huomasi, ettei ole onnellinen vaan lähinnä selviytyy päivästä toiseen ja alkoi miettiä, mitä tekee ja minkä takia.

– Otan avioliiton hyvin vakavasti. Nyt näyttää siltä, etten kunnioittanut sitä, kun ero tapahtui niin nopeasti. Nolottaa, etten saanut avioliittoani toimimaan.

Laulaja kiittää ex-miestään elämänsä pelastamisesta, sillä tämä piti hänen jalkansa maassa, kun hänestä tuli maailmanluokan tähti.

Adelen levy-yhtiö Sony Music antoi Ylelle nähtäväksi Adelen haastattelun uuden levyn julkistamisen yhteydessä.

Sony Musicin haastattelussa Adele kertoo, että on tehnyt paljon töitä itsensä kanssa avioeron yhteydessä ja myös opetellut myöntämään itselleen ja muille, että on tehnyt virheitä ja antamaan itselleen anteeksi.

– Olen parhaani mukaan yrittänyt poisoppia asioista, joita omaksumme tiedostamatta ja joita saamme jopa syntymässä. Uskon että huonot tavat ja surullisuus voivat olla DNA:ssa, hän sanoo.

Osana prosessia hän kertoo opetelleensa olemaan yksin.

– Tajusin, miten kauan olen vältellyt sitä. Aiemmin jos olin sekunninkaan surullinen, soitin heti ystävilleni. Sitten tajusin, että sillä tunteella on jotain kerrottavaa ja jos sen vain piilottaa aina, se tulee takaisin pahempana ja pahempana.

Koko levy on Adelen itsensä mukaan itsereflektiota ja itsensä pitämistä vastuullisena asioista.

– Olen monimutkainen, minussa on paljon työtä ja olen oikea vuoristorata. Nyt ainakin tiedostan sen, aiemmin en olisi myöntänyt sitä.

Adele on laihtunut viime vuosina noin 45 kiloa, mikä on herättänyt paljon kysymyksiä tai kommentointia. Tähden mukaan painon pudottaminen ei ollut missään vaiheessa tavoitteena, vaan ahdistuksen hillitseminen liikunnalla. Kuva: Simon Emmett / Sony Music

Kritiikkiä painonpudotuksesta

Parin viime vuoden aikana julkisuudessa on hämmästelty Adelen hurjaa muodonmuutosta. Kunto-ohjelman myötä hän laihtui 45 kiloa.

Laulajan mukaan hän halusi kuntoilun avulla hallita ahdistustaan.

– Minulla oli avioeron jälkeen hirvittäviä ahdistuskohtauksia. Ne halvaannuttivat minut kokonaan ja olin hämmentynyt, sillä en pystynyt kontrolloimaan vartaloani, hän kertoo Winfreyn haastattelussa.

Päivittäisellä treenaamisella hän sai ahdistuksen kuriin ja sali ja patikointi toivat päiviin rakennetta ja tarkoitusta.

Adele ei ole hämmästynyt ihmisten kommenteista hänen muodonmuutoksestaan, sillä hän on saanut kuulla vartalostaan koko uransa ajan.

– Olen joko liian iso tai liian pieni. Olen joko hottis tai sitten en.

Laulaja on tällä kertaa saanut kuulla myös syytöksiä laihuuden ihannoinnista.

– Minusta tuntuu pahalta, jos joku on saanut tuntemaan olonsa huonoksi nahoissaan, mutta minun tehtäväni ei ole arvioida muiden suhdetta vartaloonsa. Olen yrittänyt selvitä omassa elämässäni. En voi lisätä siihen enempää huolia.

Adelella on avioliitostaan 9-vuotias poika. Oprah Winfreyn haastattelussa hän kertoo kokevansa välillä syyllisyyttä siitä, että on aiheuttanut poikansa elämään muutoksia sen takia, että on ajatellut omaa onnellisuuttaan. Nykyisin pojan isä ja laulaja asuvat naapureina ja viettävät edelleen aikaa yhdessä. Kuva: Simon Emmett / Sony Music

Levy melkein jäi ilmestymättä

Adele on koskettanut miljoonia ihmisiä kappaleillaan kuten Hello ja Someone Like You. Hän sanoi Winfreyn haastattelussa, että hänen musiikkinsa voiman salaisuus on mysteeri hänelle itselleenkin.

– En ole ihmisenä samanlainen, mitä laulamiseni on. Se tulee jostain muualta enkä tiedä, mistä sen vedän esiin. Se on hullua, sillä en ole oikeasti niin syvällinen ihminen, tähti nauraa.

Laulaja on käynyt kappaleissaan yllättävän avoimesti läpi omaa elämäänsä kuten erojaan.

– Musiikki auttaa minua useissa elämäntilanteissa ja haluan tehdä saman ihmisille ja muistuttaa heitä, etteivät he ole yksin.

Sony Musicin haastattelussa hän kertoo, että avioeron jälkeen hänelle olisi ollut paljon hyötyä esimerkiksi sen kaltaisesta kappaleesta kuin uuden levyn Hold On.

Uuden levyn kappaleita on tehty samaan aikaan, kun avioeroprosessi ja siitä toipuminen olivat käynnissä. Laulaja kertoo, että levyn ensimmäinen äänitys oli vuoden 2019 helmikuussa äänitetty Easy On Me ja viimeinen helmikuussa 2020 äänitetty Hold On.

– On hullua ajatella Easy On Men ja Hold Onin välistä eroa lyriikoiden suhteen. En ajatellut asiaa levyä tehdessäni, mutta jälkikäteen huomaa, miten suuri tunne-ero niillä on. Easy On Messä puhun toisille ihmisille, mutta Hold Onissa itselleni. Sitä nauhoittaessa tunsin oloni vahvaksi enkä tarvinnut muiden ihmisten hyväksyntää, laulaja kertoo.

Adele sanoo Sony Musicin haastattelussa ettei usko, että olisi ennen kirjoittanut sellaisia sanoituksia kuin Hold Onissa.

– Olin niin uupunut yrittäessäni löytää vastauksia kaikkialta itseni ulkopuolelta siihen, miksi toistan samoja kaavoja elämässäni. Aloin kysyä sitä itseltäni ja tajusin, että tulen toistamaan asioita lopun elämääni jos en nyt käsittele asiaa. Se oli todella iso pala nieltäväksi. Kappaleen lyriikat ovat ankarat, mutta lopussa on toivoa, hän sanoo.

Hold Onissa kuultava kuoro koostuu Adelen omista ystävistä. Laulaja kertoo, että vaikean ajanjakson aikana ystävät sanoivat hänelle jatkuvasti hold on, pidä kiinni ja hän tajusi, että jos hän aikoo käyttää ystäviensä sanoja laulussaan, heidän pitäisi myös laulaa ne.

– He saivat vain muutaman päivän varoitusajan. Äänitys oli kaoottista ja kaunista. Oli upeaa, että he olivat laulamassa niitä sanoja kanssani sen jälkeen, kun he olivat olleet tukenani vaikka olin varmasti raskasta seuraa välillä. Se oli myös hauskaa – oikeasti vain yksi heistä osaa laulaa! Laulaja kertoo ja purskahtaa nauruun.

Laulaja kertoo, että jossain vaiheessa hän ajatteli, ettei levy näe ikinä päivänvaloa. Hän mietti, onko oikeutettu kertomaan omista vaikeuksistaan keskellä pandemiaa, kun ihmiset ovat menettäneet läheisiään tai yrityksiään.

– Vaikka avioero on tietysti aina vaikeaa kaikille.

Ratkaiseva hetki oli se, kun laulaja soitti puolivalmista albumia ystävälleen, joka purskahti itkuun kuultuaan My Little Love -kappaleen ja kertoi ymmärtävänsä äitiään paljon paremmin sen kuultuaan.

– Hän sanoi, ettei ollut koskaan ajatellut, mitä hänen äitinsä oli joutunut käymään läpi. Nähtyään hänen reaktionsa ajattelin, että levy täytyy julkaista, vaikka ihan vain äitien takia.