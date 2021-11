"Terveysasemat ovat helisemässä Helsingissä" – synkentyneen koronatilanteen ja hoitovelan tuomia jonoja puretaan nyt viikonlopputöinä

Helsingin terveysasemien johtajalääkärin Timo Lukkarisen mukaan jälleen äityneen koronatilanteen ja pandemian jo aiemmin aiheuttaman hoitovelan tuomaa potilassumaa on Helsingissä alettu purkaa myös viikonlopputöinä.

Lukkarisen mukaan iso osa viikonloppu- ja iltatyöstä on takaisinsoittopalvelun purkamista. Palvelupuhelimeen soittaneisiin henkilöihin pyritään olemaan yhteydessä mahdollisimman nopeasti, jos puheluun ei ole voitu heti vastata.

– Pyrimme tietysti palvelemaan jatkuvasti erilaisissa käytössä olevissa sähköisissä kanavissa, joiden merkitys on jatkuvasti lisääntynyt, Lukkarinen sanoo.

Koronaepidemian aikana on isätty myös henkilökuntaa. Tavanomaisesti Helsingin terveysasemien verkostossa työskentelee noin 1300 henkilöä ja tällä hetkellä työntekijöitä on yli 2000.

Johtajalääkäri: Voi rajoittaa muiden terveyspalvelujen saatavuutta

Korona on siis jälleen alkanut kuormittaa terveydenhuoltoa entistä enemmän eri puolilla Suomea. Potilassumaa aiheuttaa se, että nyt nekin, jotka pahimpaan korona-aikaan eivät uskaltautuneet tai päässeet hoitoon ovat tulossa lääkärien ja hoitajien pakeille, ja samaan aikaan uudet koronatapaukset vaativat hoitoa.

Koronatilanne kuitenkin vaihtelee eri puolilla maata. Kaikkein synkin tautitilanne on ollut koko epidemian ajan pääkaupunkiseudulla. Helsingin terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen pitää tärkeänä, että vaivojen kanssa ei sinniteltäisi liian pitkään.

Suomen suurimmassa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (HUS) on jo jouduttu lykkäämään kiireettömiä leikkauksia ja poliklinikkakäyntejä tuonnemmaksi koronan vaatiman lisääntyneen hoitotyön vuoksi.

Kiireettömään hoitoon pääsy on vaikeutunut epidemian aikana eri puolilla Suomea. Esimerkiksi suomalaisten suunterveyden hoitovelka on kasvanut koronapandemian aikana tähän mennessä noin 1,3 miljoonalla potilaskäynnillä.

Tänä syksynä koronapandemian aiheuttamaa hoitovelkaa on pyritty kuromaan umpeen. Helsingin terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen näkee, että uhkana on hoitovelan kasvaminen vastakin syntyneen potilassuman vuoksi.

– Tämän vuoksi nopea hoitoonpääsy on tärkeää eli kaikkea hoitoa ei voi turvallisesti siirtää hamaan tulevaisuuteen, Lukkarinen korostaa.

Hammaslääkäriliitto: Kela-korvausten säilyttäminen tärkeää

Hammaslääkäriliiton toiminanjohtajan Henna Virtomaan mielestä suunterveyden hoidon resursseja ei ole alunperinkään onnistuttu mitoittamaan kaikkien suomalaisten hoitamiseen. Hänen mukaansa koronaepidemia on kärjistänyt jo muutoinkin vaikeaa tilannetta.

Nyt ei esitetä korvausten poistamista, niiden tason leikkaamista tai muutoksia korvausten kohdentamisessa eri palveluihin. Työryhmän mietintö on yksimielinen. Kokoomus jätti siihen lisälausuman, jossa se ehdotti korvausten nostoa väliaikaisesti koronan takia, koska koronaepidemia on aiheuttanut hoitovelkaa ja hoitojonot julkisella puolella ovat kasvaneet.

Työryhmä: korvausten kohtaloa puidaan sote-uudistuksen yhteydessä

Kaikkien puolueiden yhteinen ryhmä sai työnsä valmiiksi viime keskiviikkona. Niin kutsutun monikanavaisen rahoituksen parlamentaarinen työryhmä päätyi siihen, että Kela-korvausten kohtaloa on parempi tarkastella sitten, kun sote-uudistuksen hyvinvointialueet aloittavat vuonna 2023.

Mietinnössä on kuitenkin pohdittu sitä, pitäisikö Kela-korvauksia kohdentaa enemmän sellaiseen yksityiseen hoitoon, jota ei ole saatavilla julkisella puolella tai johon on pitkät jonot. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi gynekologit tai hammaslääkärit.

Maan hallitus puolestaan on halunnut ohjata yksityisen hoidon korvausten rahoitusta hyvinvointialueiden järjestämiin julkisiin palveluihin.

Jo aiemmilla hallituskausilla tehtyjen leikkausten takia korvauksen osuus hoitolaskusta on enää noin 10–15 prosentin luokkaa.

Johtajalääkäri: Tehokas tapa saada epidemiaa kuriin on rokote

Valtaosa suomalaisista on jo rokotettu kahdesti koronavirusta vastaan, mutta rokottamattomiakin on yhä paljon. Sairaala- ja tehohoidossa olevista selkeä valtaosa on rokottamattomia.