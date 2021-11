”Itsepuolustus ei ole laitonta”, sanoo perjantaina kaikista syytteistä vapautettu Rittenhouse

Kaksi ihmistä Kenoshan mellakoissa Wisconsinissa viime vuonna ampunut yhdysvaltalaisteini on kommentoinut valamiehistön päätöstä vapauttaa hänet kaikista syytteistä.

Rittenhousea on määrä haastatella laajemmin asiasta kanavalla maanantaina, ja joulukuussa Foxin on tarkoitus esittää hänestä tehty dokumentti.

Syytetty vetosi itsepuolustukseen

CNN: Valamiehistö uskoi, että Rittenhouse oli uhri

Wisconsinin lainsäädännön mukaan tappavan voiman käyttö on sallittu, mikäli sen katsotaan olleen välttämätöntä kuoleman tai merkittävän ruumiillisen vahingon estämiseksi, The New York Times -lehti kirjoittaa (siirryt toiseen palveluun).