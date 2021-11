Chileläiset äänestävät poliittisesti kahtiajakautuneissa vaaleissa, joissa "Chilen Bolsonaro" on vahva ehdokas presidentiksi

Vaaleja on luonnehdittu poliittisesti jakautuneimmiksi sitten 1990-luvun vaihteen, jolloin Chile palasi diktaattori Augusto Pinochetin vallasta demokratian tielle. Presidenttikandidaatteja on seitsemän, joista mielipidemittauksia on johtanut laitaoikeistolainen Jose Antonio Kast. Hänen vahvin haastajansa on entinen opiskelijajohtaja, vasemmiston 35-vuotias Gabriel Boric.