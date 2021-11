Analyysi: Lahjapaketin hinta ei noussut, vaikka sirupula ja meriliikenteen solmut vaikeuttavat jouluostoksia

Syyllinen on maailmanlaajuinen pula mikrosiruista. Koronan puhjetessa siruvalmistajat painoivat jarrua, koska odottivat kysynnän sakkaavan. Kävikin niin, että kysyntä räjähti.

Sirupulan lisäksi kauppiaiden kiusana on merirahti. Laivat seilaavat myöhässä, satamat ovat solmussa ja kuten alta näkyy, merikuljetusten hinnat ovat moninkertaistuneet.

S-ryhmässä tilannetta on ratkottu siirtämällä kuljetuksia raiteille, mutta se ei ratkaise ongelmaa. Valtamerilaivoihin mahtuu kymmeniä tuhansia merikontteja – tavarajuniin kontteja mahtuu enimmilläänkin vain muutamia satoja.

Loppuvatko lahjat?

Tilanne on jatkunut jo pitkään – ja siinä on yksi hyvä puoli. Nimittäin se, että kaupat ovat ehtineet varautua. Ylelle kerrotaan, että tavarat on tilattu varastoihin entistä aiemmin.