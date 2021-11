Viro kävi äsken katastrofin partaalla, mutta sai koronan hallintaan – keinoina kovennettu koronapassi, maskipakko ja koululaisten testaukset

Koronataistelussa on päästy niskan päälle avoimen yhteiskunnan ja kovien toimien yhdistelmällä.

Maskipakko on voimassa siellä, missä koronapassia ei vaadita, kuten kaupoissa ja joukkoliikenteessä sekä monissa koronapassilla aukeavissa tapahtumissa ja tiloissa.

"Osa ihmisistä ei välitä"

Hallituksen tiedeneuvoston puheenjohtaja Irja Lutsar totesi päättyneellä viikolla Viron yleisradiolle (siirryt toiseen palveluun) että koronapotilaiden määrän laskusta huolimatta tilanne on yhä kriittinen.

Koronarokotuskattavuus on Virossa edelleen selvästi alempi kuin Suomessa.

Vähintään yhden rokoteannoksen on saanut 62 prosenttia koko Viron väestöstä, Suomessa tämä luku on 76 prosenttia. Täyden rokotesarjan saaneita on Virossa 59 prosenttia väestöstä, Suomessa 71 prosenttia.