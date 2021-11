Suomalaisyritys loi hiiliviljelyn helpottamiseksi verkkopalvelun, joka kertoo viljelijälle, onko hänen peltonsa hiilinielu vai päästölähde

Useilla muilla sektoreilla on esitetty päästötavoitteita ja vähennetty hiilipäästöjä, mutta maatalouden päästökäyrä on pysynyt tasaisena koko 2000-luvun (siirryt toiseen palveluun) .

– Yksittäisiltä viljelijöiltä on puuttunut helppokäyttöiset työkalut, joilla voisi ymmärtää omia päästöjään ja ohjata toimintaa vähäpäästöisemmäksi, Hartikainen kertoo.

Alkutuotanto muodostaa suurimman osan elintarvikkeen hiilijalanjäljestä. Hiiliviljelyä tukevan palvelun lisäksi Biocode on kehittänyt elintarvikeyritykselle laskentatyökaluja (siirryt toiseen palveluun) koko tuotantoketjun hiilijalanjäljen arviointiin.

Tietotekniikka yhdistää viljelijän ja tutkimustiedon

– Viljelijä syöttää järjestelmään tiedot siitä kuinka paljon lannoitetta ja mitä lannoitetyyppejä on käytetty, kuinka paljon siemeniä on kylvetty ja millaista maaperää pelto on. Nämä ovat viljelijälle tuttua ja arkisia tietoja, Hartikainen kertoo.