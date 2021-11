Yhdysvalloissa ainakin yksi ihminen kuollut ja yli 20 loukkaantunut katumaasturin ajettua joulukulkueen sekaan

Yhdysvalloissa Wisconsinin osavaltiossa ainakin yksi ihminen on kuollut ja yli 20 loukkaantunut katumaasturin ajettua joulukulkueessa marssineen väkijoukon sekaan, kertovat muun muassa uutistoimistot AP ja Reuters.

Paikallisviranomaisten mukaan sairaalaan on viety 23 ihmistä, heistä 12 on alaikäisiä. Viranomaiset eivät ole tarkentaneet sairaalaan vietyjen ihmisten vammojen vakavuutta. Tiedossa ei myöskään ole, kuinka paljon ihmisiä on viety sairaalaan muuten kuin viranomaiskyydillä.