Suomi palkitsi naisia suojelevan turkkilaisjärjestön – maa erosi tänä vuonna väkivaltaa torjuvasta sopimuksesta

Suomen kansainvälisen tasa-arvopalkinnon sai maanantaina We will stop femicide platform -organisaatio. Valtioneuvoston myöntämä palkinto jaettiin nyt kolmatta kertaa. IGEP-palkinnon ottivat vastaan pääedustaja Gülsüm Önal ja pääsihteeri Fidan Ataselim , jotka molemmat ovat alustan perustajia.

We will stop femicide platform tekee töitä naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi Turkissa.

Palkitsemalla We will stop femicide platformin palkintoraati halusi myös kiinnittää huomiota naisiin kohdistuvaan väkivaltaan , joka on lisääntynyt dramaattisesti kaikissa maissa koronapandemian aikana.

Naisten asema Turkissa huonontunut

Turkissa naisiin kohdistuva väkivalta on ollut tilastojen mukaan kasvussa koko järjestön toiminnan ajan. Fidan Ataselimin mukaan ainoa poikkeus on vuosi 2011, jolloin Istanbulin sopimus allekirjoitettiin. Koronapandemia lisäsi väkivaltaa.

– Naisten on ollut vaikea saada apua pandemian aikana. Julkisuudessa on puhuttu tukipuhelimista ja tukiorganisaatioista, mutta muut pandemiaongelmat ovat ruuhkauttaneet ne. Naiset ovat joutuneet päättämään uhmaavatko viruksen uhkaa lähtiessään hakemaan apua, Ataselim kertoo.

Palkintorahat menevät suoraan työhön

We will stop femicide platform on tehnyt työtä vuodesta 2010 lopettaakseen naismurhat ja taatakseen naisten suojaamisen välivallalta. Organisaatio tarjoaa oikeudellista apua naisille ja on asianajajineen mukana oikeustapauksissa, joissa naisiin on kohdistunut väkivaltaa tai heitä on murhattu. Organisaatio myös tukee murhattujen naisten perheitä sekä ajaa muutoksia lainsäädäntöön naisten suojelemiseksi.