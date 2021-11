"Järjestelmä on pettänyt asunnonostajat" – rakenteilla olevien kotien purkaminen kohteissa, joissa vakuudet suojaavat ostajaa, on poikkeuksellista

Minna Ruolanto osti miehensä kanssa asunnon Porvoon Haikkoosta pari vuotta sitten. Käteen jäi lopulta vain kymmenien tuhansien eurojen menetykset ja riita pankin kanssa. Osittain valmis talokin on jyrätty maan tasalle.

1. Asuntokauppalain RS-järjestelmä on luotu turvaksi niille, jotka tekevät kaupat asunnosta jo rakentamisvaiheessa. Porvoon tapauksessa kohdetta ei saatettu valmiiksi rakentajan konkurssin jälkeen vaan talot jyrättiin.

Miten tällainen on mahdollista?

– Emme tiedä yksittäistapauksen taustoja tai tilannetta sillä tavalla, että pystyisimme ottamaan kantaa syyhyn, mutta näyttää siltä, että tässä tapauksessa järjestelmä on pettänyt kuluttajan. Sinänsä rakennuksen purku on tietääksemme aika harvinaista. Yleensä maksetuilla kauppahinnan osilla ja vakuuksilla pyritään saattamaan työt valmiiksi. Tässä vakuudet eivät enää ole ilmeisestikään riittäneet rakennustyön loppuunsaattamiseen ja siksi tähän on päädytty, sanoo vaikuttamistyön päällikkö Tiina VyyryläinenKuluttajaliitosta.