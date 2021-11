Riina Salmimies on kovan luokan tutkija, joka rohkaisee nuoria tavoittelemaan unelmiaan – hakee itse astronautiksi

Yliopiston käytävät ovat vielä hiljaisia, kun Riina Salmimies aloittaa työnsä aamuseitsemältä. Juuri hiljaisuuden takia hän on tullutkin töihin pari tuntia ennen muita. Salmimies ehtii rauhassa tehdä paperityöt pois alta ennen päivän kokouksia.

Lappeenrannassa asuvan Salmimiehen viikkoihin kuuluu kokousten lisäksi reissaamista Lappeenrannan–Lahden teknillisen yliopiston kahden kampuksen välillä. Sen lisäksi Salmimiehen toinen koti on Kirkkonummella, jossa aviomies ja koira asustavat.

Astronauttihaku yllätti

– Ajattelin, että astronautiksi on varmasti olemassa jokin taustakoulutus ja siihen ei voi päästä kukaan, joka ei ole kulkenut tiettyä polkua.

Euroopan avaruusjärjestö Esa sai yhteensä yli 22 000 hakemusta (siirryt toiseen palveluun) . Suomesta hakemuksia tuli 307. Erityisesti naisia toivottiin ohjelmaan mukaan, sillä he ovat olleet Esassa aliedustettuina. Astronauteiksi valitaan vain 20 hakijaa.

Esikuvana muille

Nyt 37-vuotias nainen on yksi Suomen nuorimmista dekaaneista. Hän johtaa LUT-yliopiston insinööritieteiden tiedekuntaa.

– Tyypillisesti tähän tehtävään edetään sen jälkeen, kun on professuuri saatu yliopistossa. Minun kohdallani on poikkeuksellista, että minulla ei ole professuuria ja en ole siis edennyt sitä perinteisempää asiantuntijapolkua.

– Sitten kun jostain ilmestyy hyvä tilaisuus, tartun siihen. Ajatus, että kaikki on vain tapahtunut minulle, ei pidä paikkaansa, vaan olen myös aktiivisesti hakenut erilaisia mahdollisuuksia.

Tilaisuuksien auetessa Salmimies on rohkeasti pyrkinyt niitä kohti.

Liian pitkä tukka

Nuoren ikänsä ja sukupuolensa takia Riina Salmimies on joutunut kohtaamaan myös ennakkoluuloja miesvaltaisella tekniikan alalla.

– Nuoruuteni yhdistetään usein siihen, että olen kokematon tai osaamaton. Sen ennakkoluulon läpi on vain pystyttävä murtautumaan.

Salmimies on kuullut huomautuksia myös ulkonäöstään, kuten siitä, että hän hymyilee liikaa tai hänellä on liian pitkä tukka. Hän ei ole kuitenkaan loukkaantunut kommenteista, sillä hän ei usko niiden olevan pahantahtoisesti sanottuja.

– Ehkä ihmiset ovat hämmentyneitä. En voi heitä hirveästi syyttääkään: maailma on sellainen kuin on, ja minun tehtäväni on osoittaa heidän ennakkoluulonsa vääriksi.