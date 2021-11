Pikkujoulujen kynnyksellä pukuvuokraamo heräsi koronahorroksestaan – juhlannälkäinen kansa kaipaa myös kauneuspalveluja

– No kyllä se oli jotain ihan kauheeta. Se kyllä seisahtui kaikki ihan niin pienessä hetkessä, ettei sitä voi oikein muuten kuvailla. Se loppui kuin seinään.

Tarja Alanko kertoo, että tänä syksynä asiakkaita on taas alkanut tulla.

Jyväskylä on vilkas opiskelukaupunki ja juuri opiskelijat olivatkin ensimmäisinä koronan jälkeen kysymässä juhlavaatteita.

– No kyllä se on nyt tässä hetken aikaa näkynyt. Näyttää jo siltä, että alkaisi pikkuhiljaa juhlia tulemaan ja ihmiset tulevat juhlavaatteita hakemaan. Meillä se selvästi suurin asiakasryhmä ovat opiskelijat, Alanko kertoo.

Kauneussalongeissa ovi kävi jo kesällä

– Kyllä nyt jo uskalletaan tulla. Nuorethan ovat aina innokkaimmin liikeellä, mutta nyt kyllä on jo asiakkaita joka ikäryhmästä. Meillä käy noin kaksi ja puolituhatta asiakasta kuukaudessa ja ihan kaikenikäistä väkeä.

Alan pienten yritysten selviytyminen korona-ajasta on riippunut paljolti sijainnista. Pienten paikkakuntien yrittäjille vakioasiakkaiden uskaltautuminen parturintuoliin tai kampaajalle on ollut se ratkaiseva kysymys.

– Silloin puolitoista vuotta sitten se näkyi aivan selvästi, silloin laskivat asiakasmäärät. Mutta nyt viime aikoina, viime kesän ja tämän syksyn aikana, aivan selkeitä muutoksia ei ole tullut. Asiakasmäärät on olleet ihan hyvällä ja kiitettävällä tasolla.

Työvoimapula rassaa kauneusalaa

Asiakasmääriä pikkujoulukausi on tänä syksynä lisännyt odotetusti, mikä tietysti kertoo erityisesti uskosta koronarokotteisiin.

Moni kauneudenhoitoalan yrittäjä on nyt toisentyyppisen pulman edessä: koronan aikana osa työntekijöistä on siirtynyt muihin töihin ja alalla on työvomasta pulaa.