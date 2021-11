Teollisuusliitto moittii työvoimapulaa valittavia yrityksiä toimettomuudesta – Riku Aalto esittää uuden työkaverin löytäjille tonnin palkkiota

Suomen suurimman teollisuuden ammattiliiton mukaan yrityksissä on jätetty hyödyntämättä ne keinot, joilla teollisuus voisi itse helpottaa työvoimapulaa. Liitto on tehnyt alan luottamusmiehille kyselyn, jonka perusteella se tulkitsee, että vain pieni osa teollisuuden työpaikoista on nostanut työntekijöiden palkkoja tai järjestänyt koulutuksia rekrytointien edistämiseksi.