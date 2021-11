Konnevedelle valmistuu kunnan historian ensimmäinen päiväkoti – kunnanjohtaja: "Saadaan vihdoin kuparinen rikki vuonna 2022"

Kunnanjohtaja Mika Pasanen ei osaa sanoa, miten harvinaista on, että kunnan ensimmäinen päiväkoti valmistuu vasta 2020-luvulla.

– On jännä ilmiö, että valtakunnallisesti lasten määrä vähenee jopa neljänneksellä aika nopeassa aikataulussa, mutta ennusteen mukaan Konnevedellä ei ole niin tapahtumassa.

Päiväkoti sijoittuu Lapunmäkeen, johon valmistui muutama vuosi sitten uusi yhtenäiskoulu. Jatkossa lapsia on samalla alueella päiväkoti-ikäisistä lukiolaisiin saakka.

Konnevesi aikoo lähivuosina houkutella lisää lapsiperheitä kuntaan. Virkamiesvalmistelussa on tuore valtuustoaloite varhaiskasvatuksen maksuttomuudesta, jolle kunnanjohtaja näyttää heti vihreää valoa, vaikka se ei vielä ensi vuoden talousarvioon ehdikään.

– Viimeistään vuoden 2023 talousarviokäsittelyyn se tulee mukaan. Tavoitteena on saada kuntaan maksuton varhaiskasvatus.

Ensi vuonna kunta aikoo houkutella lapsiperheitä kuntaan uudella vuokratalolla sekä tonttikampanjalla. Tontteja on vapaana 43, ja niistä on kaksi omarantaisia. Lisäksi tonteille on vedetty valmiiksi valokuitu.