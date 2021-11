Tutkijat aiheuttavat keinotekoisen sydänkohtauksen suorassa lähetyksessä kello 12 – katso, mitä sydänsolulle tapahtuu

Pääsemme suorassa lähetyksessä tutustumaan yksikön työhön. Näemme, missä ja miten tutkimukseen tarvittavia soluja säilytetään ja millainen rooli niillä on huippututkijoiden mikroskooppien alla.

Sydänkohtaus maljalla

Mari Pekkanen-Mattila on kantasoluteknologian dosentti, joka on työskennellyt sydänsolujen kanssa yli viisitoista vuotta. Hänen asemapaikkansa on huippuyksikön sydänryhmässä, jossa tutkitaan perinnöllisiä sydänsairauksia ihmisen kantasoluista erilaistettujen sydänlihassolujen avulla.