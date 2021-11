Työntekijöiden poissaolot mielenterveyssyistä ampaisivat korona-aikana jyrkkään kasvuun samalla, kun muut sairauslomat jopa vähenivät

– Mielenterveyspoissaolojen kasvun kiihtyminen viittaa siihen, että tässä on mukana myös korona-aikaa, lääkärikeskus Aavan yritysasiakkaiden asiantuntijalääkäri Timo Vänttinen sanoo.

Lähes kaikilla vastaajilla mielenterveyshäiriöistä johtuvien poissaolojen osuus kaikista sairauspoissaoloista on kasvanut.

Osuuden kasvuun on vaikuttanut myös se, että muut sairauspoissolot, kuten flunssat ja tapaturmat, ovat vähentyneet.

Suurinta mielenterveyspoissaolojen kasvu on julkisen puolen työntekijöillä. Poissaolojen määrä on kasvanut jopa kymmeniä prosentteja.

Kovia kasvulukuja kaupungeissa

Kaupungin työntekijöiden mielenterveyspoissaolojen määrä on kasvanut lähes 70 prosenttia. Vuonna 2019 poissaolopäiviä oli reilut 700, tänä vuonna jo yli 1 200 päivää.

Joensuun henkilöstöjohtaja Sari Lempiäinen kertoo, että henkinen kuormittuneisuus on näkynyt erityisesti varhaiskasvatuksen ja koulun työntekijöillä jo ennen koronaa.

Pahiten koronaepidemia on jyllänyt pääkaupunkiseudulla, ja se näkyy myös mielenterveyspoissaoloissa.

Mielenterveys oli jo aiemmin Helsingin kaupungin työntekijöiden yleisin sairauspoissaolojen syy. Korona-aikana sen osuus on kasvanut ja on jo yli 40 prosenttia kaikista poissaoloista.

Viime vuodesta lähtien mielenterveyshäiriöistä johtuvien poissaolopäivien määrä on kasvanut lähes 20 prosenttia ja poissaolijoiden määrä yli 25 prosenttia.

Lääkäri: Valtaosa työntekijöistä voi aiempaa huonommin

Mielenterveyspoissaolojen korostuminen korona-aikana on havaittu myös terveysyrityksissä, jotka huolehtivat suomalaisten enemmistön työterveydestä.

– Psyykkisten syiden osuus sairauspoissaoloista on kasvanut korona-aikana. Tämä muutos alkoi jo muutama vuosi ennen koronaa, mutta on korostunut nyt. Psyykkisistä syistä sairauspoissaololle jäävien määrä on kasvanut, Mehiläisen johtava työterveyslääkäri Annika Jalli sanoo.