Vaikeuksiin ajautunut toimintajännäri Omerta 6/12 oli viikonlopun katsotuin – elokuva pysyy teattereissa jouluun asti

Perjantaina ensi-iltansa saanut Omerta 6/12 tavoitti avausviikonloppuna liki 18 000 katsojaa ja oli viikonlopun katsotuin elokuva. Jos ennakkonäytökset otetaan lukuun, leffan on nähnyt jo yli 20 000 ihmistä.

– Tuo on mielestäni ihan hyvä avaus. Elokuva on ehkä kärsinyt siitä, ettei se ole ollut samalla tavalla esillä ennakkoon, kuin vaikkapa Syke, sanoo Vikman.

Omerta 6/12 on toki saanut mediahuomiota, mutta huomio on ollut negatiivisempaa kuin esimerkiksi tv-sarjojen pohjalta tehtyjen Syke- ja Sorjonen -elokuvien kohdalla.

Ohjaaja vaihtui, tuotanto kutistui

Jokisen viime vuonna käynnistämä hanke on sittemmin typistynyt yhdeksi elokuvaksi ja neliosaiseksi tv-sarjaksi.

– Yhden tragedia on toisen human interest. Ihmisiä kiinnostaa lähteä katsomaan, näkyvätkö tekemiseen liittyvät vaikeudet elokuvassa, Vikman sanoo.

Viidakkorummulle olisi käyttöä

Elokuvakriitikko ja -toimittaja Antti Selkokari sanoo, että Omerta 6/12 -leffan katsojalukuja on vaikea verrata oikeastaan mihinkään. Suomalaiset suuren rahan toimintaelokuvat ovat olleet harvassa.

– Elokuva kaipaa viidakkorummun pärinää. Ja se on melko varmaa, että myönteisiä arvioita, joita voi käyttää mainonnassa, etsitään nyt pienimmistäkin julkaisuista, Selkokari sanoo.

Vikmanin mukaan ihmisillä on yhä patoutunutta elokuvan katsomisen tarvetta. Ja pelkästään Jasper Pääkkösen kaltainen kansainvälinen suomalaistähti kiinnostaa ennakkojutuista ja kehnoista arvosteluista huolimatta.

Teattereissa ainakin jouluun

Pääkkönen on elokuvassa suojelupoliisissa työskentelevä Max Tanner, joka joutuu keskelle Euroopan turvallisuutta horjuttavaa salaista suunnitelmaa.

Vikman uumoilee, että levittäjällä ja tuotantoyhtiöllä on ollut niin sanottu plan-b Omertan suhteen. Jos tuotantovaikeudet olisivat heijastuneet suoraan katsojalukuihin, elokuva olisi saatettu siirtää nopeutetulla aikataululla suoratoistopalveluun.

Nyt elokuvalla on aika realistinen tavoite, ja voi olla niinkin hyvä tilanne, että samat ihmiset, jotka katsovat sen teatterissa, katsovat sen vielä toistamiseen suoratoistossa.

– Omerta 6/12 on ollut kallis tuotanto ja se tarvitsee kaikki katsojat kaikissa kanavissa, Vikman sanoo.

Kriitikot teilaavat, kansa katsoo

Monet ajattelevat, että jos kriitikot lyttäävät elokuvan, kansa rakastaa. Vikmanin mukaan niin ei suinkaan aina ole. Se kuitenkin pitää paikkansa, että kriitikot katsovat elokuvaa usein toisista lähtökohdista kuin harvoin elokuviin lähtevät suomalaiset. Jos leffa perustuu menestyskirjailijan teokseen ja on tiettävästi tuttua ja turvallista viihdettä, sen vetovoima voi olla suuri.

Selkokarin mukaan elokuvakritiikit ovat viime vuosina olleet viiltävän teilaavia. On mahdollista, että katsojat ovat saaneet tarpeekseen.

Omerta 6/12 -elokuva on jo myyty muun muassa Pohjoismaihin ja useisiin muihin Euroopan maihin. Se sai ensi-iltansa perjantaina Suomen lisäksi myös Virossa. Elokuvaan pohjautuva sarja tulee myöhemmin C More -suoratoistopalveluun.